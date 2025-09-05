真飛聖、『ガールズ＆ボーイズ』で一人芝居に初挑戦！ Wキャストのもう一人をオーディションで決定
真飛聖が一人芝居に初挑戦する『ガールズ＆ボーイズ』が、2026年4月に東京・新国立劇場 小劇場にて日本初演されることが決定した。
本作は、ミュージカル『マチルダ』の脚本でも知られる、デニス・ケリーが2018年に書いた一人芝居。ロンドン・ロイヤルコートシアターにてキャリー・マリガンが主演した初演が高い評価を受け、のちにブロードウェイでも上演された。
ある一人の女性の人生を追いながら、愛、結婚、仕事、そして出会いと喪失を描く本作は、順調に見えていた人生が予期せぬかたちで崩れていく過程を通して、現代社会に潜むさまざまな歪みを浮き彫りにする本作。2020年にコロナ禍で中止となった本作を、新たな企画として上演する。
新国立劇場主催公演史上初の一人芝居となる本公演の演出には、新国立劇場でも『私の一ヶ月』『誤解』で繊細な心理描写と大胆な空間設計を魅せてきた稲葉賀恵を迎える。
ただ一人の登場人物である主人公の女性役として、真飛聖の出演が決定。シンプルな構成ながら、俳優の身体性と語りの力が問われる濃密で挑戦的な本作。稲葉との初タッグにして二人三脚で創り上げる一人芝居に期待が高まる。
真飛は「お話を伺った時、『え？ 1人で？ 1人だけで舞台を演るの？！』としばらくフリーズした事を今でもはっきり覚えています。ですが、読み始めたらもう止まらない！ 面白い！という言葉を簡単には使いたくないけれど、本当に面白かったんです。原点でもある舞台にもう一度、魂注ぎ込んでみます。稲葉さんと、やれるだけやってみます！」と意気込みを語った。
さらに、本作により多面的な視点と深みをもたらすべく、異なる年齢層によるダブルキャストで上演することも決定。もう一人の出演者は、これから開催する公募オーディションで決定する。募集期間は9月16日12時〜10月3日23時59分まで。
『ガールズ＆ボーイズ』は、東京・新国立劇場 小劇場にて2026年4月上演。
真飛聖、演出・稲葉賀恵のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■真飛聖
一人芝居『ガールズ＆ボーイズ』のお話を伺った時、「え？ 1人で？ 1人だけで舞台を演るの？！」としばらくフリーズした事を今でもはっきり覚えています。ですが、読み始めたらもう止まらない！ 面白い！という言葉を簡単には使いたくないけれど、本当に面白かったんです。
そして、主人公の心の機微が大胆かつ繊細で、どうしようもなく心が揺さぶられて、読み進めながら、既に私の心は 物語の登場人物として存在していることに気が付いて、「もうこれは、やらない理由が見つからない！」と、挑戦させていただくことを決めました！ 新国立劇場に立たせていただくのも、演出の稲葉さんとタッグを組むのも初めてです。
今年は芸能生活30周年という節目の年で、Liveにも挑戦させていただきます。そして来年は一人芝居！ 原点でもある舞台にもう一度、魂注ぎ込んでみます。稲葉さんと、やれるだけやってみます！ みなさん、楽しみにしていただけたら嬉しいです！
■演出・稲葉賀恵
『ガールズ＆ボーイズ』は、ある女性が自分の半生を語り始めることから始まる一人芝居です。彼女の口からは軽快でコミカルなものから、おおよそ想像を絶する信じられないことまで、さまざまな出来事が語られます。しかしこの作品で大事なのは、観客が、それらの出来事を語るその人の「今」の息遣い、表情、匂い、空気を共に共有し、彼女という他者の身に思いを巡らせ、想像をすることなのだと思います。
一人芝居を創作するのは初めてになります。間違いなく私にとっても高い頂になるこの作品に共に挑んでくださる仲間の一人に、真飛聖さんが決定いたしました。映画などで拝見する潔く明朗な姿と、そこに隠れる暗がりのような陰。その姿に魅了されていた私としては、真飛さんとの創作に、すでにとても刺激的な時間になる予感を感じて胸が騒いでいます。
そして今回もう一人、この作品に共に挑んでくださる仲間を募集します。主人公から語られる言葉は時に刺激的であったり言葉を失うほどのものであったりしますが、きっと多くの方が彼女の姿の中に自分を見つけることが出来る物語です。この言葉たちを血肉化し、一人の女性として共に創り上げてくださる強力な戦友を募集します。私は出会いを求めています。どうか、会いに来てください。
