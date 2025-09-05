矢沢永吉＆イチロー、20年ぶりの再会！ 「俺たちの失敗」テーマに語り合う『NHK MUSIC SPECIAL』9.15放送決定
矢沢永吉とイチローが出演する『NHK MUSIC SPECIAL 矢沢永吉 ヤザワ×イチロー〜俺たちの失敗〜』が、NHK総合にて9月15日21時30分より放送。ふたりが「俺たちの失敗」をメインテーマに語り合う。
【写真】20年ぶりの再会を果たした矢沢永吉＆イチロー
ロックのカリスマ・矢沢永吉（76）と、アメリカ野球殿堂入りを果たしたイチロー（51）。2006年の伝説の対談「英雄の哲学」から20年、ふたりが再び語り合うメインテーマは「俺たちの失敗」。
矢沢は言う。「35億の借金を背負った。もう駄目だと思った。でも、返し終えたんだ」。それでも歌い続け、武道館150回、新国立競技場での12万人ライブを成功させ、この秋には史上最高齢となる東京ドーム公演に挑む。さらに6年ぶりのアルバムも完成、76歳にしてなお止まらぬ“挑戦のロックスター”だ。
一方イチローは「現役時代、スポーツ紙の1面を飾って喜ぶ自分が、カッコ悪いと思った…」「50歳まで現役を約束したのに、45歳で引退した…」と思いを明かす。悔しさを抱えつつも、今年8月シアトルで背番号「51」が永久欠番に。
「才能を当たり前と思わないでほしい」と語った殿堂入りスピーチ、引退から6年経てもなお、若手選手や高校球児とグラウンドで汗を流し続ける姿。野球への情熱は、今も燃え続けている。
「止まったら死んでしまう」──矢沢の言葉に、イチローが深くうなずいた。成功の陰にある失敗、後悔、そして再び立ち上がる力。90分におよんだ対談は、ふたりの人生の本質をあぶり出す。ずば抜けたスケールの成功者だからこそ語れる、リアルで力強い言葉の数々。それは視聴者の心に深く響き、前を向く勇気を与えてくれるはずだ。
さらに、矢沢が最新アルバムからの新曲「真実」をテレビ初パフォーマンス。円熟を超え、なお挑戦を続ける男の歌声が響き渡る。
また、イチローの今に密着。永久欠番「51」、シアトルでのセレモニーの舞台裏、そして引退後も己を磨き続ける姿、孤高のアスリートの“今”に迫る。
さらに、2019年、矢沢永吉が70歳を迎える年に放送し、話題を呼んだドキュメンタリー『ドキュメント矢沢永吉』の再放送も決定。単身アメリカに乗り込み敢行した「魂のレコーディング」に密着、さらに自ら所有するクルーザーで語ったロングインタビューなど矢沢の人生哲学がみっちり詰まったドキュメントは必見だ。
『NHK MUSIC SPECIAL 矢沢永吉 ヤザワ×イチロー〜俺たちの失敗〜』は、NHK総合にて9月15日21時30分放送。
『ドキュメント矢沢永吉』は、NHK総合にて9月14日13時50分放送。
