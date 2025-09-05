“エド”繋がりでまさかのコラボ!? エド・シーランと都営大江戸線によるキャンペーン開催
エド・シーランのニューアルバム『プレイ』が9月12日にリリースされることを記念し、東京都交通局とのコラボレーション企画『Oh!Ed! キャンペーン』が開催されることが発表された。名称の“エド”は、エド・シーランと大江戸線（エド）に共通する語感から着想を得たもので、路線カラーであるマゼンタがアルバムのコンセプトカラーと一致する点や、大江戸線のロゴの形状も“Ed”を連想させる点など、複数の共通点が重なったことをきっかけに実現した。
【画像】ほしい…！コラボレーショングッズやスタンプラリーの景品など
同キャンペーンでは、デジタルスタンプラリー、コラボグッズ販売、沿線店舗との連動企画、特別デザインの一日乗車券販売、特別装飾列車「Oh!Ed! ミュージアム・トレイン」の運行など、多彩な内容が予定されている。
スタンプラリーは、大江戸線を中心とした6ヶ所のスポットに設置されたQRコードを読み取り、すべてを集めるとA4クリアファイルがプレゼントされるほか、抽選で非売品Tシャツが当たる特典も用意されている。期間は9月8日から10月20日まで。スタンプラリースポットおよび景品交換所となっている市ヶ谷駅の「とえいろ」では、Tシャツやタオル、キーホルダーなどのコラボグッズも販売され、店舗外装はキャンペーン仕様の装飾に変わる。
また、沿線の飲食店・ショップとのコラボ企画も展開される。対象店舗では、1500円以上の購入やコラボメニューの注文などで限定ステッカーが配布される。参加店舗には、3Dラテアートを提供する「HATCOFFEE」（蔵前駅最寄）、エド仕様のコラボセットを用意する「Chill Cafe」（勝どき駅最寄）などが含まれており、今後も追加予定となっている。
都営交通一日乗車券「都営まるごときっぷ」もキャンペーン限定デザインで登場。アルバム『プレイ』のビジュアルが施された記念券は1万枚限定で、大江戸線や他路線の一部駅にて販売される。
目玉企画のひとつとなるのが、キャンペーン仕様の特別装飾列車「Oh!Ed! ミュージアム・トレイン（メディアライナー）」だ。全8両すべてが異なるテーマで装飾され、エド・シーランの音楽キャリアや新作アルバムの世界観、日本でのライブヒストリー、さらには参加型コンテンツやクイズ形式の展示までを盛り込んだ“動く博物館”となる。
本人からも「このコラボが実現できて本当にうれしいし、ぜひ楽しんでほしいと思っています」とのメッセージが寄せられており、アーティストと都市インフラが融合する異例のコラボレーションとして注目を集めそうだ。
