気象台は、午後1時56分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を長泉町に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を裾野市に発表しました。さらに暴風警報を下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町に発表しました。

静岡県では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。中部、伊豆、西部では、暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■静岡市南部
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

□暴風警報
　5日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

■静岡市北部
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒

■浜松市南部
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

□暴風警報
　5日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

■浜松市北部
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

■沼津市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　45mm

■熱海市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　5日昼過ぎ

■三島市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■富士宮市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

■伊東市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　45mm

■島田市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

□暴風警報
　5日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　20m/s

■富士市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

■磐田市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

□暴風警報
　5日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

■焼津市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　35mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

□暴風警報
　5日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

■掛川市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

□暴風警報
　5日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

■藤枝市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

□暴風警報
　5日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　20m/s

■袋井市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

□暴風警報
　5日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

■下田市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

□暴風警報【発表】
　5日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

■裾野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　5日昼過ぎ

■湖西市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　20mm

□暴風警報
　5日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

■伊豆市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　45mm

■御前崎市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

□暴風警報
　5日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

■菊川市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

□暴風警報
　5日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　20m/s

■伊豆の国市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　45mm

■牧之原市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　35mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

□暴風警報
　5日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

■東伊豆町
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　5日昼過ぎ

□暴風警報【発表】
　5日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

■河津町
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日夕方にかけて警戒
　3時間最大雨量　120mm

□暴風警報【発表】
　5日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

■南伊豆町
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

□暴風警報【発表】
　5日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

■松崎町
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□暴風警報【発表】
　5日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

■西伊豆町
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□暴風警報【発表】
　5日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

■函南町
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

■清水町
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　30mm

■長泉町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　35mm

■吉田町
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

□暴風警報
　5日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

■森町
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

□暴風警報
　5日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　20m/s