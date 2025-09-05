元フジテレビでフリーアナウンサーの内田恭子（49）が5日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。自身の結婚が騒がれた理由を振り返った。

30歳の時にフジテレビを退社し、「ダウンタウン」浜田雅功の元マネジャーと結婚、14歳と12歳の息子を持つ内田。フジテレビ時代は01〜06年、夜のスポーツニュース番組「すぽると！」を担当。吉本社員との結婚は大きな話題になった。

司会の黒柳徹子から「人気アナウンサーが、裏方である芸人の元マネジャーと、ていうので大変騒がれた？」と聞かれた内田は、「2006年に私は結婚したんですけど、当時女性アナウンサーは、世間のイメージだと“みんなプロ野球選手でしょ”とか、そういった風潮だったので、吉本の社員と結婚するというのは大きく騒がれました」と振り返った。

しかし「最近の流れを見てますと、それこそ芸人さんと結婚される方とかいろいろ出て来て、なんかようやく、幅広くなって来たのかなって気がしますね」と話した。

番組では内田が2009年に出演した放送回を紹介。プロ野球選手との交流について内田は「もちろん素敵な方もいらっしゃいましたけど」と前置きし、「先輩の中井美穂さんのご主人の古田（敦也）さんがおっしゃるんですけど、普通だったら笑顔で話を聞きに来るんですけど、“野球に関心がないような顔で球場に来てた”っていうのを、未だにいじめられます」と告白。「ちっともそういうことではなく、私としては真面目に」と自身の心境を釈明した。

この映像を見ながら内田は「あの時はあんなふうに言ってましたけど、（多忙で）疲れてたんでしょうね」と笑い、「でも未だに古田さんには、“凄くつまんなさそうな顔してた”って言われてます」と定番ネタになっていることを明かしていた。