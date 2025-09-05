【大雨警報】千葉県・市原市、袖ケ浦市、いすみ市、一宮町、睦沢町、長南町などに発表 5日13:53時点
気象台は、午後1時53分に、大雨警報（土砂災害）を市原市、袖ケ浦市、いすみ市、一宮町、睦沢町、長南町、大多喜町、御宿町に発表しました。また洪水警報を松戸市、八千代市に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を佐倉市、印西市、白井市に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】千葉県・市原市、袖ケ浦市、いすみ市、一宮町、睦沢町、長南町などに発表 5日13:53時点
千葉県では、土砂災害に警戒してください。北西部、南部では、低い土地の浸水に警戒してください。北西部では、河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■千葉市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■銚子市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 5日昼過ぎ
■市川市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
■船橋市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
■館山市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
■木更津市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 5日夕方
■松戸市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
□洪水警報【発表】
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
■佐倉市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■旭市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
■習志野市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■勝浦市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 5日夕方
■市原市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 5日昼過ぎ
■八千代市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
□洪水警報【発表】
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
■鴨川市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 5日夕方
■鎌ケ谷市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
□洪水警報
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
■君津市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 5日夕方
■富津市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 5日夕方
■浦安市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■袖ケ浦市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 5日夕方
■印西市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■白井市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■南房総市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 5日夕方
■いすみ市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
■一宮町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 5日昼過ぎ
■睦沢町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
■長南町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
■大多喜町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 5日夕方
■御宿町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 5日夕方
■鋸南町
□大雨警報
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 5日夕方