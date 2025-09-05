TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後1時53分に、大雨警報（土砂災害）を市原市、袖ケ浦市、いすみ市、一宮町、睦沢町、長南町、大多喜町、御宿町に発表しました。また洪水警報を松戸市、八千代市に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を佐倉市、印西市、白井市に発表しました。

千葉県では、土砂災害に警戒してください。北西部、南部では、低い土地の浸水に警戒してください。北西部では、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■千葉市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■銚子市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　5日昼過ぎ

■市川市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm

■船橋市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒

■館山市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm

■木更津市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　5日夕方

■松戸市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm

□洪水警報【発表】
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒

■佐倉市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■旭市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒

■習志野市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■勝浦市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　5日夕方

■市原市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　5日昼過ぎ

■八千代市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm

□洪水警報【発表】
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒

■鴨川市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　5日夕方

■鎌ケ谷市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm

□洪水警報
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒

■君津市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　5日夕方

■富津市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　5日夕方

■浦安市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■袖ケ浦市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　5日夕方

■印西市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■白井市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■南房総市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　5日夕方

■いすみ市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm

■一宮町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　5日昼過ぎ

■睦沢町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒

■長南町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒

■大多喜町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　5日夕方

■御宿町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　5日夕方

■鋸南町
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　5日夕方