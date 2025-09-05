気象台は、午後1時53分に、大雨警報（土砂災害）を市原市、袖ケ浦市、いすみ市、一宮町、睦沢町、長南町、大多喜町、御宿町に発表しました。また洪水警報を松戸市、八千代市に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を佐倉市、印西市、白井市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】千葉県・市原市、袖ケ浦市、いすみ市、一宮町、睦沢町、長南町などに発表 5日13:53時点

千葉県では、土砂災害に警戒してください。北西部、南部では、低い土地の浸水に警戒してください。北西部では、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■千葉市

□大雨警報

・土砂災害

5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

5日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■銚子市

□大雨警報

・土砂災害

5日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 5日昼過ぎ



■市川市

□大雨警報

・土砂災害

5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

5日夜のはじめ頃にかけて警戒

3時間最大雨量 70mm



■船橋市

□大雨警報

・土砂災害

5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

5日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



□洪水警報

5日夜のはじめ頃にかけて警戒



■館山市

□大雨警報

・土砂災害

5日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 60mm



■木更津市

□大雨警報

・土砂災害

5日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

5日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 5日夕方



■松戸市

□大雨警報

・土砂災害

5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

5日夜のはじめ頃にかけて警戒

3時間最大雨量 70mm



□洪水警報【発表】

5日夜のはじめ頃にかけて警戒



■佐倉市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

5日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■旭市

□大雨警報

・土砂災害

5日夜のはじめ頃にかけて警戒



■習志野市

□大雨警報

・土砂災害

5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

5日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■勝浦市

□大雨警報

・土砂災害

5日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 5日夕方



■市原市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

5日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 5日昼過ぎ



■八千代市

□大雨警報

・土砂災害

5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

5日夜のはじめ頃にかけて警戒

3時間最大雨量 70mm



□洪水警報【発表】

5日夜のはじめ頃にかけて警戒



■鴨川市

□大雨警報

・土砂災害

5日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 5日夕方



■鎌ケ谷市

□大雨警報

・土砂災害

5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

5日夜のはじめ頃にかけて警戒

3時間最大雨量 70mm



□洪水警報

5日夜のはじめ頃にかけて警戒



■君津市

□大雨警報

・土砂災害

5日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

5日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 5日夕方



■富津市

□大雨警報

・土砂災害

5日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 5日夕方



■浦安市

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

5日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■袖ケ浦市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

5日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 5日夕方



■印西市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

5日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■白井市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

5日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■南房総市

□大雨警報

・土砂災害

5日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 5日夕方



■いすみ市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

5日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 60mm



■一宮町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

5日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 5日昼過ぎ



■睦沢町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

5日夜のはじめ頃にかけて警戒



■長南町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

5日夜のはじめ頃にかけて警戒



■大多喜町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

5日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 5日夕方



■御宿町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

5日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 5日夕方



■鋸南町

□大雨警報

・土砂災害

5日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 5日夕方



