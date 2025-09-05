【ワシントン＝田中宏幸】米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは４日、米司法省が、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のクック理事に対して、住宅ローンの不正疑惑を巡って刑事捜査を開始したと報じた。

捜査の一環として召喚状を発行したという。事情に詳しい当局者の話として伝えた。

報道によると、クック氏は２０２１年の同時期にミシガン州とジョージア州の住宅を購入し、いずれも居住用として優遇金利で住宅ローンを契約したとされる。司法省は、この際に書類を偽造していないか捜査を始めた。

捜査は、トランプ氏に近いとされる米連邦住宅金融局のパルト局長が司法長官に告発したことを受けて行われた。トランプ氏はパルト氏の告発を理由に、８月２５日にクック氏を解任すると発表していた。

一方、クック氏側は２８日、解任を違法としてトランプ氏を相手取り米連邦地方裁判所に提訴し、解任の即時差し止めを求めている。連邦準備法は「正当な理由」がなければ大統領は理事を解任できないと定めている。ＦＲＢが１９１３年に設立されて以降、大統領による理事解任は前例がなく、ＦＲＢの独立性が損なわれかねないとの懸念が出ている。