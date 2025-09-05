◇テニス全米オープン(8月25日〜9月7日、米ニューヨーク、ハードコート)

テニス全米オープンの女子シングルス準決勝では、大坂なおみ選手(世界ランク24位)がアメリカのアマンダ・アニシモバ選手(同9位)に1−2(7−6、6−7、3−6)で敗れ、準決勝敗退となりました。

相手は過去2度対戦し、2022年の全豪オープン、全仏オープンで敗れている難敵。タイブレークにもつれる第1セットは、勝負所でサービスエースが飛び出すなど、大坂選手が6連続でポイントを奪取。タイブレークを7−4で第1セットを奪います。

第2セットはゲームカウント4−5と落とせばセットを落とす第10ゲームでブレークに成功。再びタイブレークにもつれますが、3−7でタイブレークを落とし、勝負はタイへ。

第3セットは先にブレークを許す苦しい展開。第9ゲームは2度のマッチポイントをしのぎますが、ゲームカウント3−6で力尽きました。

大坂選手は、4大大会では2018年、2020年に全米オープンを制覇。優勝した2020年以来、5年ぶりのベスト4で大会を終えました。