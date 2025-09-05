Happyくじ『Disney Wishing Stars』が、10月3日よりセブン-イレブン、 イトーヨーカドー、ゆめタウンにて順次販売される。

『Disney Wishing Stars』では、夜空に彩る“願い星”を連想させる、神秘的なデザインが施されたアイテムをラインナップ。全11作品のキャラクターが登場し、ディズニー作品の名シーンを再現したアイテムを中心に、ここでしか手に入らないアイテムとなっている。

全10等級に加えLast賞を用意している今回のHappyくじ。A賞は、水の精霊ノックにまたがり、スカーフがなびく疾走感を描いた『アナと雪の女王2』のシーンフィギュア。台座部分には、作品の名シーンを切り取ったデザインが施された特別仕様となっている。

Last賞は、ポスターから飛び出てきたかのような臨場感を演出する『ピーター・パン』のポスターフィギュア。B賞～D賞には、『塔の上のラプンツェル』、『アラジン』、『リトル・マーメイド』の願いが叶う瞬間を切り取ったシーンフィギュアがラインアップされた。さらに、E賞～J賞には、トートバッグやスタープレートといった普段使いしやすいアイテムに加え、ポストカードブックなどコレクタブル要素の高いアイテムもラインアップされている。（文＝リアルサウンド編集部）