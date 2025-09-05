親から「結婚式の費用300万円はもう返さなくていい」と言われました。これって“みなし贈与”として贈与税がかかることってあるのでしょうか？

「みなし贈与」ってどんなもの？ 親の結婚費用援助も対象になる？

“みなし贈与”とは、本人たちに贈与の意識がなくても、税務上「実質的な贈与」とみなされて贈与税がかかるケースをいいます。たとえば、「返さなくていいお金」や「本来は自分が払うべき費用を他人が肩代わりした場合」などが該当します。

今回のように、「結婚式費用300万円を親が支払ってくれた」という場合、それをどう使ったかによって、税務上の取り扱いが変わってきます。

もし援助されたお金をそのまま結婚式に使ったのであれば、たとえ「返さなくていい」と言われていても、必ずしも贈与税がかかるわけではありません。なぜなら、税法上「社会的に妥当な費用負担」と判断される可能性があるからです。



結婚式費用の援助は基本的に贈与税の対象外。その理由とは？

国税庁や税理士の見解によると、親が子どもの結婚式費用を出すことは、一般的な慣習としてよくあることです。そのため、「社会通念上、妥当な援助」とみなされることが多く、贈与税の課税対象にはならないケースが一般的です。

また、結婚式というイベントは、親族や家族を含めた「家の一大イベント」としての性格も強いため、親が費用を負担するのは自然なこととされます。

ただし注意が必要なのは、援助されたお金を結婚式に使わず、預貯金や投資にまわした場合です。このような使い方は「結婚費用」ではなく、単なる資産の移転とみなされ、みなし贈与として贈与税がかかる可能性があります。



300万円でも安心？ 非課税制度を使えば税金対策にもなる

結婚式費用が高額でも、非課税の制度を活用すれば、贈与税の心配を減らせます。

たとえば、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税制度」があります。これは、平成27年4月1日から令和9年3月31日までの間に、祖父母や両親など直系尊属から、結婚や子育てに使う目的で最大1000万円まで非課税で贈与を受けられる制度です。そのうち、結婚関連費用には最大300万円までが非課税の対象です。

この制度を使えば、たとえ300万円を援助されても、税金はかかりません。ただし、以下のような条件があるため、利用を検討している方は注意しましょう。

・援助金は指定の金融機関に預ける必要がある

・金融機関を通じて所定の手続きを行う必要がある

・結婚式にかかった費用の領収書などを提出する必要がある

制度を利用しない場合でも、実際に結婚式費用として使われたことが明確なら、贈与税がかからないケースが多いですが、金額が高額な場合や使途が不明確な場合は、事前に専門家に相談するのが安心です。



まとめ

親から「返さなくていい」と言われて受け取った結婚式費用でも、すぐに「贈与税がかかる」とは限りません。実際に結婚式に使われていて、社会通念上の範囲であれば、多くの場合は課税対象外です。

ただし、お金の使い方によっては“みなし贈与”と判断されるリスクもあるため、注意が必要です。万が一に備え、使途を明確にし、必要であれば非課税制度を活用し、専門家に相談することが大切です。

制度を正しく理解しておけば、将来的に思わぬ税負担を避けられ、安心して親のサポートを受けることができます。



出典

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー