“伝説の殺陣師”菅原俊夫さん死去 84歳 深作欣二監督作品から『水戸黄門』まで多彩なアクション生み出す
東映俳優養成所のXが5日に更新され、“伝説の殺陣師”菅原俊夫さんが8月31日に亡くなったと公表した。84歳だった。
【写真】“伝説の殺陣師”菅原俊夫さん死去 日本アカデミー賞で表彰されたありし日の姿
葬儀について「家族葬にて執り行われました」とし、「御香典、御弔電、御供花、御供物等は謹んで辞退いたします」と伝えた。
菅原さんは、1940年新潟県生まれ。東映京都撮影所の「東映剣会」に名を連ね、多くの「斬られ役」を担い、殺陣師としても多彩なアクションを生み出した。2013年の「第36回日本アカデミー賞」で協会特別賞を受賞。
主な参加作品は『柳生一族の陰謀 』『蒲田行進曲』『 里見八犬伝』『 魔界転生 』『宇宙からのメッセージ』『必殺４ 恨みはらします』『華の乱』『おもちゃ』（以上、深作欣二監督 ）、『影の軍団 服部半蔵』（工藤栄一監督）、『戦国自衛隊』『伊賀忍法帖』（斎藤光正監督）、『寒椿』（降旗康男監督）、『RED SHADOW 赤影』（中野裕之監督）、『座頭市 THE LAST』（阪本順治監督）など。ドラマ『水戸黄門』も長く支えた。
【写真】“伝説の殺陣師”菅原俊夫さん死去 日本アカデミー賞で表彰されたありし日の姿
葬儀について「家族葬にて執り行われました」とし、「御香典、御弔電、御供花、御供物等は謹んで辞退いたします」と伝えた。
菅原さんは、1940年新潟県生まれ。東映京都撮影所の「東映剣会」に名を連ね、多くの「斬られ役」を担い、殺陣師としても多彩なアクションを生み出した。2013年の「第36回日本アカデミー賞」で協会特別賞を受賞。