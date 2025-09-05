すい臓がんによる1年半の余命宣告 土屋アンナと67歳マネージャー母の親子の絆に密着
ABEMAのバラエティー番組『ダマってられない女たち season2』（全14回）が、きょう5日後10時よりスタートする。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーの3人で、初回放送ではタレントの土屋アンナと母・眞弓さんの親子に密着する。
【番組カット】病院のベッドの上で…土屋アンナの67歳マネージャー母・眞弓さん
『ダマってられない女たち』は、映像を通して女性たちの生きざまに触れ、“女性の幸せ”について語り合うシリーズ。シーズン1は2024年12月から2025年3月にかけて放送され、関連動画の総再生数は1.2億回を突破した。待望のシーズン2初回では、余命1年半の宣告を受けながらも娘を支え続ける母と、母の闘病に前向きに向き合う土屋の姿を描く。
眞弓さんは、16年にわたり土屋のマネージャーを務めてきたが、昨年すい臓がんステージ4と診断され、余命宣告を受けた。現在67歳の彼女は、闘病中ながらも現場で娘をサポートし続けている。番組は、親子の絆とともに、病と向き合いながら生きる姿を追いかける。
また同放送では、芸人・川村エミコ（たんぽぽ）の婚活にも密着。「成婚率1％」といわれる40代の婚活に挑む川村は、アドバイザー・植草美幸の指導を受け、ファッションとメイクを刷新。人生初の婚活パーティーに臨む様子が映し出される。
スタジオには高橋真麻と池田美優がゲスト出演し、MC陣とともに女性たちの“生きざま”を見届ける。
