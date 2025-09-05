ウエスタン・リーグくふうハヤテの田中健二朗投手が５日、ちゅ〜るスタジアム清水で会見を行い、今季限りで引退することを発表した。元ＤｅＮＡ投手の引退試合は２７日のホーム・広島戦となる。

「私、田中健二朗は今シーズンをもって現役引退を決めました。１８年間、応援していただきありがとうございました。ベイスターズで１６年間、野球選手としても、人としてもすごく成長させていただいた。くふうハヤテでは、自分の目標に向かって頑張ることができたと思います」とユニホーム姿で語った。１８日に３６歳を迎えるのを前に、１８年間の現役生活に幕を下ろすことを決断した。

今季を迎える前に、ＮＰＢ１２球団に復帰できなければ引退しようと決意。今季は３１試合に登板し３勝３セーブ、防御率２．０８と奮闘していた。ただ、６月２２日のソフトバンク戦（０●７）で、１回持たずに大量失点。引退の２文字が頭をよぎるようになり、ＮＰＢ支配下選手登録期限である７月末を迎えても声がかからなかったことで決意した。

今後の活動については未定としながらも、「ここまで野球を続けてきて、育ててもらったので、野球に携わった仕事をしたいと考えています」。会見では花束の贈呈も行われ、前ＤｅＮＡの石川雄洋さんから受け取った。同じくサプライズゲストとして、ＤｅＮＡ時代のチームメートで前巨人の梶谷隆幸さんも駆けつけた。

田中は２００７年春に常葉菊川（静岡、現・常葉大菊川）を初の甲子園優勝に導き、続く夏の甲子園でも４強入りに大きく貢献した。同年、高校生ドラフト１巡目で横浜（現・ＤｅＮＡ）に入団した。１９年にはトミー・ジョン手術を受けたが、リハビリを経て復活し、２２年に中継ぎとして４７試合に登板。ブルペン陣の一角として存在感を示した。翌年は１１試合の登板にとどまり、オフに戦力外通告を受けた。その後、ＮＰＢ復帰を目指してくふうハヤテに入団した。

くふうハヤテ１年目はケガの影響もあり、１８試合に登板し１敗３セーブで防御率１．４０。ＮＰＢ通算１６年間で２７４試合に登板し、１４勝１３敗１セーブ、６４ホールド。