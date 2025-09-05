中日の祖父江大輔投手（38）が5日、名古屋市内で引退会見を行った。

「3日前に球団から呼ばれて構想外と。続けるか引退するかとなった時に、中日で終わりたかったので、“引退します”と伝えました。悔いはないです」

通算509試合は全て中継ぎ登板。ブルペン陣を支えてきた。

「中継ぎは僕、天職だなと思っていた。中継ぎだけで、ここまで投げさせてもらってうれしい。（引退が頭を）よぎっては、まだできる、がずっと続いていて、言われるまで、まだやりたいという気持ちでやっていた。戦力になれていないから仕方ないという思い」

愛知高、愛知大、トヨタ自動車から13年ドラフト5位で入団。20年は54試合で2勝0敗3セーブ、防御率1・79、30ホールドポイントを記録し最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得。12年目の今季は18試合に登板。6月11日の楽天戦で史上112人目となる通算500試合登板を達成していた。

「2020年は僕の中で一番活躍できたので、いい年だったなと思いますけど、タイトルを獲りたいとか思っていなかったですし、1試合1試合、とだけ思ってやってきたので。12年間全て一緒。一度も大きなケガをしなかったので、丈夫に生んでくれた親に感謝です」と振り返った。

会見では、親交の深い大野や涌井、柳らから花束を贈られた。今後は未定とし、祖父江は「本当に何も考えていないですけど、ファンの方に恩返ししたいという気持ちがあります」と話した。