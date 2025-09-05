韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第8話にて第2回生存者発表式が行われ、イ・サンウォン（22歳）とジョウアンシン（18歳）が圧倒的な点数で1、2位をキープした。

【映像】「ビジュアルえぐい」1位＆2位発表の瞬間

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

「もっと完璧な人に生まれ変わりたい」

実力とビジュアルの両方を兼ね備えたサンウォンとアンシンは、第1回生存者発表式でも1位と2位に輝いていた。第2回ではまずTOP3の候補として、サンウォンとアンシン、そしてサンウォンとともにかつてTrainee Aのメンバーとして活動し、ボーカルの実力者として知られるイ・リオ（23歳）の名前が呼ばれた。リオは「愛するサンウォンと1位の候補になれるとは想像もつかなかったんですけど、感慨深いし、とても嬉しいです」と喜びを噛み締める。

最初に3位で名前が呼ばれたのはリオ。793万5026点を獲得して133の国と地域で1位となり、前回の5位から2ランクアップした。リオはスピーチで「3位という、信じられないくらい高い順位を与えてくださったスタークリエイターの皆さんに心から感謝しています。失望させることがないように、残りの時間ベストを尽くします。皆さんへの感謝の気持ちは表現しきれません」と、心からの感謝を伝えた。

前回に続いて1位の座を争うことになったサンウォンとアンシン。仲の良い2人は、手を繋いで結果発表を待つ。そして1位で名前を呼ばれたのはサンウォン。アンシンは笑顔でグッドポーズを向けてサンウォンを称えた。

1261万7136点という驚異的な点数で1位となったサンウォン。「本当に多くの関心と愛情、支持をいただけて、本当にこれでいいの？と思うくらいの日々を過ごしました。このような瞬間がとても特別で大切だということがよくわかるので、僕を大切にしてくださっている皆さんのために、前進したいです。最後まで素敵なステージを見せると約束します」と、前を見据えてスピーチした。

アンシンは987万8363点で2位。「今回はすごく不安で、苦労もたくさんしました。でもこの順位を見ると、スタークリエイターの皆さんへの感謝の気持ちでいっぱいです。これからも感謝の気持ちを忘れずに、もっといい姿を見せるために頑張ります。もっと完璧な人に生まれ変わりたいと思います」と凛々しく語った。

視聴者からは「どっちもビジュアルえぐい」「この2人並ぶと顔強すぎる」「圧倒的すぎてえぐい」「顔が天才」などのコメントが寄せられた。

【第2回生存者発表式 ランキング】

1：イ・サンウォン

2：ジョウアンシン

3：イ・リオ

4：ホー・シンロン

5：キム・ジュンソ

6：チョン・サンヒョン

7：キム・ゴンウ

8：ユ・カンミン

9：マサト

10：チェ・リブ

11：キム・ジュンミン

12：チョン・イジョン

13：パク・ジュンイル

14：チャン・ハヌム

15：スン・ホンユー

16：カン・ウジン

17：リー・ツーハオ

18：チェン・カイウェン

19：ジャンジアハオ

20：ナ・ユンソ

21：スィ・チンウィ

22：ユメキ

23：フー・ハンウェン

24：パク・ドンギュ

（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）