【MLB】パイレーツ 5ー3 ドジャース（9月4日・日本時間5日／ピッツバーグ）

【映像】ボールガール、見事なキャッチで話題の照れ笑い（実際の様子）

ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でスタメン出場したパイレーツ戦で初回、誰もが目を奪われるような“華麗な守備”を見せたのは、フィールド上の選手ではなかった。

1回裏、ドジャースは2死一、三塁のピンチで打席にマカチェンを迎えた。カウント0-1からの2球目を捉えた打球は、鋭いライナーとなって三塁側ファウルエリアへ一直線に飛び込んだ。その瞬間、待ち構えていたパイレーツのボールガールがグラブを伸ばし、鮮やかなダイレクトキャッチを披露。スタンドからは割れんばかりの歓声と拍手が送られた。

キャッチを決めたボールガールは、落ち着いた様子で捕球したボールをボックスへ入れると、そのままちょこんと腰掛ける仕草を見せた。しかし、鳴りやまぬ喝采に思わず照れくさそうに笑みを浮かべ、さらに観客を魅了した。

米スポーツメディア「ドジャース・ネーション」（@DodgersNation）は公式Xに「Great catch from Pittsburgh’s ball girl in this Dodgers vs Pirates game（ドジャース対パイレーツ戦でのピッツバーグのボールガールによる見事なキャッチ）」と動画付きで投稿。コメント欄には「ナイスキャッチ」「Sign her up（契約しろ！）」といった声が並び、敵味方関係なく称賛が集まった。

中継の視聴者からも「可愛い」「恋をしました」「ボールパーソン素晴らしい」といった反応が相次ぎ、ちょっとした“ボールガール祭り”に。ドジャースがピンチの場面にもかかわらず、球場の雰囲気を一気に和ませたボールガールのプレー。照れ笑いとともに見せた鮮やかなキャッチは、この日の名シーンのひとつとなった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）