Perfumeあ〜ちゃん、ミニスカ持ち上げ美脚披露「細くて綺麗」「可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/09/05】3人組テクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃんが4日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露したスタイリングを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】あ〜ちゃん、スカート持ち上げ美脚披露
あ〜ちゃんは「おっもろーい対バンフェスでした」とフェス出演を報告。白いブラウスにブルーのプリーツスカートを合わせたコーディネートで、スカートを持ち上げながら美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「美脚」「細くて綺麗」「可愛い」「ライブお疲れ様」「対バン面白そう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
