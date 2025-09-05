元尼神インター誠子、4品の手料理に絶賛の声「丁寧で素敵」「お店に出てきそう」
【モデルプレス＝2025/09/05】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が4日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】誠子、まるでお店レベルの手料理4品
誠子は「真鯛の煮付け、モロヘイヤとオクラの酢橘さらだ、韓国春雨、スパイスきんぴら」と手料理を紹介。「韓国春雨はコチュジャン、お酢、ごま油、少しめんつゆ きんぴらは米油、塩とガラムマサラで炒めて、少しみりん 太めに野菜を切ってぽりぽりするのが好きです」とレシピもつづった。
この投稿に、ファンからは「料理上手」「本格的」「夢応援してる」「美味しそう」「丁寧で素敵」「お店に出てきそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
