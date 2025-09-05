久住小春、エルメススカーフをトップスにした斬新コーデ披露「背中綺麗」「女神のよう」と反響
【モデルプレス＝2025/09/05】元モーニング娘。の久住小春が4日、自身のInstagramを更新。スペイン・バルセロナ旅行の様子とおしゃれなコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】元モー娘。美人女優、衝撃の大胆スカーフコーデ
久住は「エルメスのスカーフをtopsにしてみたくて、ホルダーネックしたけど可愛い」とファッションへのこだわりを明かし、バルセロナ旅行の思い出を回顧。スカーフを使った独創的なトップス姿で背中を大胆に披露したバカンスショットを公開している。
この投稿に、ファンからは「背中綺麗」「女神のよう」「センス抜群」「可愛いです」「おしゃれすぎる」「美しい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
