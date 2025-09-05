ティモンディ前田、ラジオ番組降板を発表 7月から休養中
【モデルプレス＝2025/09/05】現在活動を休止しているティモンディの前田裕太が、J-WAVE「GURU GURU！」（毎週水曜22時）を降板することがわかった。5日、公式サイトにて発表された。
【写真】ティモンディ高岸宏行、2ショットで結婚発表
7月より休養している前田について、J-WAVEの公式サイトでは「7月上旬より体調不良のため活動を休養されておりましたが、マネジメント事務所・グレープカンパニーからの発表の通り、体調の回復にはなお時間を要する見込みです」としたうえで「事務所との協議の結果、前田裕太さんは9月末をもちまして水曜日のレギュラーナビゲーターを降板されることとなりました」と降板を発表。
9月中の放送は代演ナビゲーターが出演するといい、10月以降の新たなナビゲーターについては決定次第案内があるとしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ティモンディ高岸宏行、2ショットで結婚発表
◆ティモンディ前田、ラジオ降板を発表
7月より休養している前田について、J-WAVEの公式サイトでは「7月上旬より体調不良のため活動を休養されておりましたが、マネジメント事務所・グレープカンパニーからの発表の通り、体調の回復にはなお時間を要する見込みです」としたうえで「事務所との協議の結果、前田裕太さんは9月末をもちまして水曜日のレギュラーナビゲーターを降板されることとなりました」と降板を発表。
9月中の放送は代演ナビゲーターが出演するといい、10月以降の新たなナビゲーターについては決定次第案内があるとしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】