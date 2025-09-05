千原ジュニア、松本人志との食事に中居正広が来て…「絶対売れる」と言っていたSMAPの名曲
タレントの千原ジュニア（51歳）が、9月4日に放送されたトーク番組「千原ジュニアのヘベレケ」（東海テレビ）に出演。20年以上前、ダウンタウン・松本人志と食事をしているときに、中居正広がやって来て「絶対売れると思う」と言っていたという、SMAPの名曲について語った。
番組には今回、タレントの河合郁人（37歳）がゲスト出演。河合が事務所の先輩について話をしていく中でSMAPの話題になり、ジュニアは「松本（人志）さんとご飯食べてて、中居（正広）くん来はって。『いまレコーディングしてきて、絶対売れると思うわ、今回の。めちゃめちゃええ曲やわ』って中居くんが言うてはった。それが『世界に一つだけの花』（2002年）」と思い出話を披露。「それがもう何十年前やもんな」と懐かしんだ。
そして、松本、中居に加え「それを作った人（槇原敬之）も、一瞬どっかおらんようなった」と話を広げると、FUJIWARA・藤本敏史は「もうええやん」「ジュニアが悪いんちゃうかと思えてくるよね、なんかね。ジュニアに関係する人がみんな、周りが」「オレもや、ほんだら」とコメント。
ジュニアは「逃げるお前が悪いんや！」と、2023年に当て逃げ事故を起こし、書類送検→約5か月間謹慎した藤本をイジり、藤本は「人聞き悪いこと言わんといて！はっきり、カメラの前で…」とボヤいた。
