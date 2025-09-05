トヨタが「“新”FRスポーツカー」発表！ 10年ぶり“復活”の鮮烈「イエローボディ」採用！ 6速MTもある全長4.2m「お手頃スポーツモデルGR86」に「RZ “Yellow Limited”」登場

先代86にあった「特別仕様車専用のイエロー」を採用

TOYOTA GAZOO Racingは2025年9月5日、「GR86」の特別仕様車「RZ “Yellow Limited”」を発表しました。

2025年11月の発売を予定しています。

どのようなクルマなのでしょうか。

トヨタ「GR86」特別仕様車「RZ “Yellow Limited”」

GR86は2012年に登場した2ドアスポーツカーです。

初代は「86（ハチロク）」としてデビューし、現在でも絶大な人気を誇る「カローラレビン／スプリンタートレノ」のスポーツモデル「AE86型」の通称名「ハチロク」をオマージュして登場。

AE86同様、軽量かつFRというハンドリングに優れたボディを採用したほか、スバルとの共同開発により、バランスに優れた水平対向エンジンを搭載。これに6速ATもしくは6速MTを組み合わせ、手頃な価格でスポーティな走りを可能にしました。

現行型は2021年にデビューした2代目。GR86という名称の通り、トヨタのスポーツモデルを手掛ける「GR」ブランドから展開されることになりました。

ボディサイズは全長4265mm×全幅1775mm×全高1310mm（アンテナ含む）、ホイールベース2575mmです。

2023年9月には改良が実施され、AT車だけでなく、MT車に先進運転支援システム「アイサイト」が設定され、衝突被害軽減ブレーキの装備やアダプティブクルーズコントロールが利用できるようになりました。

2024年にも改良が実施され、ショックアブソーバーやEPS（電動パワーステアリング）、MT車のエンジントルク制御の変更、AT車のシフトプログラムの変更などが実施され、スポーティさに磨きがかけられました。

今回登場した特別仕様車「RZ “Yellow Limited”」は、「RZ」グレードをベースに、2015年に発売された先代86の特別仕様車「GT “Yellow Limited”」と同じ、イエローでコーディネートしたモデルです。

エクステリアは先代86のGT “Yellow Limited”と同色の「サンライズイエロー」を採用。

インテリアではサンライズイエローのカラーに合わせたイエローステッチを、ステアリングやシフトブーツ、サイドブレーキレバー＆ブーツ、フロントシートとドアアームレストにあしらったほか、「YELLOW LIMITED」の専用刺繍を施し、特別感を演出。

また専用ダークグレーメタリックの18インチホイールを装着し、イエローとのコントラストを高めています。

さらに、通常のRZではオプションとなるブレンボ製ベンチレーテッドディスクブレーキやザックス製ショックアブソーバーを装備し、走行性能も向上しています。

新GR86 特別仕様車RZ “Yellow Limited”の価格は、6速MT車が389万7000円、6速AT車が399万5000円。販売は全国の「GR Garage」でのみ取り扱い、300台の限定で抽選販売となります。抽選は2025年9月5日から21日まで受け付けます。

なお、2025年9月13日に富士スピードウェイで開催予定のイベント「FUJI 86／BRZ STYLE 2025 with 頭文字D」で、実車が披露される予定です。