５日前場の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１５４．３４ポイント（０．６２％）高の２５２１２．８５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が５２．５３ポイント（０．５９％）高の８９８９．６２ポイントと４日ぶりに反発した。売買代金は１２４６億２８７０万香港ドルに縮小している（４日前場は１６９２億５２７０万香港ドル）。

米利下げ期待が相場を支える流れ。米労働市場の軟化を背景に、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が９月に利下げを再開するとの観測が高まっている。４日の米債券市場では、長期金利の指標となる１０年債利回りの低下が続き（債券価格は続伸）、一時は約４カ月ぶりの低い水準を付けた。中国経済対策の期待も高まる。中国人民銀行（中央銀行）と財政部が先ごろ、異例の会議を開いたと伝わり、市場には追加景気対策が打ち出されるとの観測が広がった。一部のアナリストは、金融政策は今後さらに緩和的になり、財政政策はより積極的かつ能動的になる可能性があると指摘している。

ただ、上値は限定的。米国の対中圧力が懸念されたほか、中国の指標発表も気がかり材料となっている。中国では来週８日に８月の貿易統計、１０日に物価統計が公表される予定だ。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、産金で中国最大手の紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）とバイオ製薬・中医薬メーカーの中国生物製薬（１１７７／ＨＫ）、太陽光発電（ＰＶ）用ガラス基板メーカーの信義光能ＨＤ（９６８／ＨＫ）がそろって％高と上げが目立った。

セクター別では、太陽光発電関連が高い。信義光能のほか、陽光能源ＨＤ（７５７／ＨＫ）が２０．０％、協キン科技ＨＤ（３８００／ＨＫ）が１０．７％、信義能源ＨＤ（３８６８／ＨＫ）が１０．３％、福莱特玻璃集団（６８６５／ＨＫ）が７．７％ずつ上昇した。過当競争の是正が期待される。中国当局はこのほど、太陽光発電の部材各社が低価格競争することを規制する方針を示した。同業界は生産過剰と需要低迷により製品価格が下落し、各社は業績悪化を余儀なくされている。また当局は、太陽光発電産業やリチウム電池産業の秩序ある発展を支援すると強調した。

リチウムや動力電池の関連銘柄では、中創新航科技（ＣＡＬＢ：３９３１／ＨＫ）が１２．４％高、天斉リ業（９６９６／ＨＫ）が８．１％高、江西カン鋒リ業集団（１７７２／ＨＫ）が７．９％高と値を上げている。

香港と本土の不動産セクターもしっかり。新世界発展（１７／ＨＫ）が５．０％高、恒隆地産（１０１／ＨＫ）が４．６％高、九龍倉置業地産投資（１９９７／ＨＫ）が２．１％高、碧桂園ＨＤ（２００７／ＨＫ）が４．５％高、広州富力地産（２７７７／ＨＫ）が２．９％高、雅居楽集団ＨＤ（３３８３／ＨＫ）が２．３％高で引けた。新世界発展は自社が運営する商業施設「Ｋ１１ ＭＵＳＥＡ（Ｋ１１ミュゼア）」の来客数が今年８月、開業以来の月次最多を記録したことも支援材料。同月に開催された日本の人気漫画「ちいかわ」の大型特別展「ＣＨＩＩＫＡＷＡ ＤＡＹＳ」が客足の大幅増をけん引した。

半面、香港に拠点を置く小売セクターはさえない。イオン（ＡＥＯＮ）グループ傘下の永旺百貨（９８４／ＨＫ）が４．３％、化粧品小売りチェーンの卓悦ＨＤ（６５３／ＨＫ）が３．８％、化粧品販売店チェーンの莎莎国際ＨＤ（ササ：１７８／ＨＫ）が１．６％、電子商取引（Ｅコマース）大手の香港科技探索（１１３７／ＨＫ）が１．４％ずつ下落した。

本土マーケットも４日ぶりに反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．３５％高の３７７８．９５ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが高い。産金・非鉄、インフラ建設、医薬、自動車なども買われた。半面、金融は安い。エネルギー、消費関連、公益、不動産も売られた。

