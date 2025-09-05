ロックバンド「FIELD OF VIEW」の浅岡雄也（56）が5日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。かつて「勝てない」と思ったアーティストを明かす場面があった。

この日はシンガー・ソングライターの岡本真夜、歌手のhitomiとそろって登場。大ヒットしたテレビアニメ「ドラゴンボールGT」のOP曲「DAN DAN 心魅かれてく」について、アニメに合わせて作ったのかと聞かれると「あれはタイアップ取りにいった」とぶっちゃけ。

最初から決まっていたわけではなく「プロデューサーが持っていったんだと思います。うちのイチオシを出すからみたいな話で決まったって言ってました」と振り返った。

同曲は作曲家で音楽プロデューサーの織田哲郎氏の作曲、「ZARD」の坂井泉水さん（07年死去）作詞だが「一番最初は織田哲郎さんにデモテープもらった時は、自分も書いてたんですよ」と詞を書いていたと浅岡。「で何度も没もらってて。良くないっていって、ある日坂井さんのFAXがぴゅーってうちに来て」と打ち明けた。

そこには「DAN DAN 心魅かれていく」と書かれており「こりゃ勝てないな」と思ったという。

坂井さんの歌詞の凄さについては「はめ方が独特です。少し、だけ、振り、向き…みたいな。切り方がそこで切るんかい、みたいな。あとはDAN DANとかキャッチ―さ」と解説し、「かなわないなと思って書くのやめました」と脱帽した。