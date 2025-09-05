鈴木馨祐法相が“総裁選前倒し”要求へ…首相は「関税合意が退陣への花道」との見方を一蹴、改めて続投表明

鈴木法相が5日、石破茂首相と会談し、前倒しで自民党総裁選を求める意向を伝えました。

最新情報についてフジテレビ政治部・福田真子記者が中継でお伝えします。

閣内ではすでに副大臣・政務官の18人が要求する意向を示していますが、現役の閣僚が初めて同調したことで波紋が広がりそうです。

5日の閣議の後、麻生派に所属する鈴木法務相が石破首相と個別に面会し総裁選の前倒しを要求する書面に署名することを直接伝えました。

石破首相が検討する「衆議院解散」の決定には全閣僚の署名が必要で、閣僚に離反の動きが広がれば実現のハードルは高まることになります。

一方、石破首相は一部で浮上していた「関税合意が退陣への花道になる」との見方を一蹴し続投の意思を示しました。

石破首相：

（大統領令の署名は？）別に関わりがあることではありません。総力を挙げて取り組んできたものです。

総裁選実施に反対する議員の1人は「外交の継続性が大事だ」とけん制しているほか、首相周辺は「残り3日、できる限りのことはやる」として、議員に対し政権への支持を呼びかける考えで、駆け引きはギリギリまで続くことになりそうです。