不二家ルックがリニューアル♪新フレーバーで食べくらべも楽しめる

不二家のロングセラーチョコレート「ルック」が9月よりリニューアル！定番ア・ラ・モードには新フレーバーのラズベリーが仲間入り。ミルクパレードやホワイトラバーズには、クッキークランチ味が加わり、より食べくらべが楽しめます。さらに、素材にこだわったプレミアムルックからも新商品2品が登場し、贅沢なひと粒を味わえるチョコレートタイムを演出します♪

定番ルックに新フレーバーが仲間入り



「ルック（ア・ラ・モード）」12粒入り、オープンプライスは9月9日全国発売。バナナ、ストロベリー、パイナップルに加え、ラズベリー味が加わりました。

ルック（ア・ラ・モード）ファミリーパック

ファミリーパック（24粒・個包装）も同日発売で、みんなでシェアしながら楽しめます。甘酸っぱいフルーツクリームが入ったミルクチョコで、手軽に味わえるアソートです。

新フレーバーのクッキークランチを堪能



ルック（ミルクパレード）

「ルック（ミルクパレード）」「ルック（ホワイトラバーズ）」には新フレーバーのクッキークランチが登場。

ミルクパレードは43g（9枚）、ホワイトラバーズも43g（9枚）で、クリーミー・フィアンティーヌ・クッキークランチの3種をアソート。

サクサク食感とビターな風味で、チョコの甘さと絶妙にマッチします。

贅沢なプレミアムルックも注目



プレミアムルック（生キャラメル）パウチ

素材にこだわった「プレミアムルック」シリーズも新登場。生キャラメルパウチ44g（オープンプライス）は、とろける生キャラメルソースとガナッシュをミルクチョコで包んだ贅沢仕様。

プレミアムルック（シャインマスカット）パウチ

シャインマスカットパウチ41g（オープンプライス）は、ジューシーな果汁とホイップをチョコで閉じ込め、まるでボンボンショコラのような味わいを楽しめます。

不二家ルックで楽しむ秋のチョコレートタイム



9月リニューアルの不二家ルックは、ア・ラ・モードのラズベリーや、ミルク・ホワイトのクッキークランチ、新作プレミアムルックまで、豊富な味わいが揃いました。

12粒や24粒、43g・41gなどサイズも様々で、ひとりでのご褒美や家族・友人とのシェアにも最適。素材のこだわりと新フレーバーで、秋のチョコレートタイムを華やかに彩ってみませんか♡