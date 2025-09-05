¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¥¦¥ê¥Ê¥êà¥É¡¼¥Ð¡¼³¤¶®²£ÃÇÉôá¤«¤é26Ç¯¡ÄÆ±Áë²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
´ñÀ×¤Î¥´¡¼¥ë¤«¤é26Ç¯¡Ä
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀé½©¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇàÆ±Áë²ñ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÅê¹Æ¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ø¥¡¥É¥¥¥©¡¼¥Ð¡¼³¤¶®¥©¥©²£ÃÇÉô¥¥¥¥¡¼¡ª¡Ù¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¤Þ¤Ç¡¢16»þ´Ö37Ê¬¤«¤±¤Æ±Ë¤¤¤ÇÅÏ¤Ã¤¿6¿Í¡£´ñÀ×¤Î¥´¡¼¥ë¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤«¤é26Ç¯ÌÜ¤ÎÆ±Áë²ñ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥É¡¼¥Ð¡¼³¤¶®²£ÃÇÉô¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤Î¥¦¥ê¥Ê¥ê!!¡×(1996¡Á02Ç¯)¤ÎÌ¾Êª´ë²è¡£99Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¤Þ¤Ç¤Î²£ÃÇ±ó±Ë¤ò6¿Í¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢À®¸ù¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¤ÎÆâÂ¼¸÷ÎÉ(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¤ä¡Ö¥¥ã¥¤¡Á¥ó¡×¤Î¥¦¥ÉÎëÌÚ¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Æ±Áë²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅö»þ¤ÎÉôÆüµ¡¢´ó¤»½ñ¤¤ä¥É¡¼¥Ð¡¼³¤¶®¤Î³¤¿Þ¤â¡¢Ëè²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Åö»þ¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢²èÁü¤ä»×¤¤½Ð¤Î¥Î¡¼¥È¤Ê¤É¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¡¢¥¦¥ê¥Ê¥ê¤á¤Ã¤Á¤ã¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤ÌÌ¡¹¤Ç¤¹¤Í Ëè½µ¥¦¥ê¥Ê¥ê¡¢Åö»þÍÄÃÕ±à»ù¤Î»ÐËå¤È´Ñ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¦¥ê¥Ê¥ê¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÂç¹¥¤¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÃÄ·ë¤·¤ÆºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£