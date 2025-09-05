¡ÖÈ¿Â§¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¿åÃå¤¬¡ÄÂçÃÀ¥×¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¡ªABEMA31ºÐ¿Íµ¤¥¢¥Ê¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¥¥ì¥¤²á¤®¤ä¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡×
¥×¡¼¥ë¤Î¤Ï¤·¤´¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ê
¡¡ABEMA¤ÎÂí»³¤¢¤«¤Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(31)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÃÀ¤Ê¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¿åÃå¤Î¾å¤Ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ëÉ÷¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ò½Å¤ÍÃå¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥×¡¼¥ë¤Î¤Ï¤·¤´¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤Æ¾åÌÜ¸¯¤¤¤ÎÌÜÀþ¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡×¡Ö¥Õ¥Ä¡¼¤Ë¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¡×¡Ö¥¥ì¥¤²á¤®¤ä¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡×¡Ö¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¤ä¤Ê¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥×¡¼¥ë¤Ç¤½¤Î¥¥ã¥ß¤ÏÈ¿Â§¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£