現在台風15号は紀伊半島を横断したもようです。このあと午後3時前後に静岡県内に最接近する見込みです。ただ雨のピークはすでに始まっています。

【動画】台風15号 午後3時前後に静岡県内に最接近か 最新の情報を久留嶋予報士が解説【5日午前11時50分現在】

現在の雨雲の様子です。現在静岡県西部を中心に1時間に50ミリの非常に激しい雨を降らす活発な雨雲がかかっている状況です。

このあと中部・東部・伊豆に帯状の活発な雨雲がかかってくる可能性があります。この後数時間はまだ大雨に警戒が必要です。

時間ごとの雨の予想です。最接近は午後3時前後となりますが、西部は午後2時頃まで、中部は午後3時頃まで、東部・伊豆では午後4時頃まで非常に激しい雨に厳重な警戒が必要です。

現在広く注意報、警報が静岡県内に発表されています。中部全域、西部全域、富士山南西、伊豆南には大雨警報、そして富士山南西には洪水警報も発表されています。また警報が発表されていないところでも広く注意報が発表されている状況です。

お住いの自治体の情報を積極的にとるようにしてください。この先も雨に警戒が必要です。