気象台は、午後1時42分に、洪水警報を水戸市、城里町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を日立市、常陸太田市に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】茨城県・水戸市、城里町に発表 5日13:42時点

北部では、5日夜のはじめ頃まで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。茨城県では、5日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■水戸市

□大雨警報

・土砂災害

5日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

5日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm





□洪水警報【発表】5日夜のはじめ頃にかけて警戒■日立市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水5日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量 50mm■常陸太田市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水5日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量 50mm■笠間市□大雨警報・土砂災害5日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水5日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報5日夜のはじめ頃にかけて警戒■常陸大宮市□大雨警報・土砂災害5日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mmピーク時間 5日昼過ぎ■那珂市□大雨警報・土砂災害5日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水5日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報5日夜のはじめ頃にかけて警戒■桜川市□洪水警報5日夜のはじめ頃にかけて警戒■城里町□大雨警報・土砂災害5日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水5日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】5日夜のはじめ頃にかけて警戒