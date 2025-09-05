【土砂災害警戒情報】静岡県・熱海市、三島市、伊豆の国市、函南町、清水町などに発表 5日13:42時点
静岡県と気象台は、5日午後1時42分に、土砂災害警戒情報を熱海市、三島市、伊豆の国市、函南町、清水町、吉田町に発表しました。
＜概況＞
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
＜とるべき措置＞
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル４相当情報［土砂災害］】
崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
＜土砂災害警戒情報が出ている市区町村＞
□静岡市南部
□静岡市北部
□浜松市南部
□浜松市北部
□沼津市
■熱海市【新規】
■三島市【新規】
□伊東市
□島田市
□磐田市
□掛川市
□袋井市
□下田市
□湖西市
□伊豆市
□御前崎市
□菊川市
■伊豆の国市【新規】
□牧之原市
□東伊豆町
□河津町
□南伊豆町
□松崎町
□西伊豆町
■函南町【新規】
■清水町【新規】
■吉田町【新規】
□森町