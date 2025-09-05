中国の軍事パレードの翌日、習近平国家主席（左）と金正恩総書記が公式に会談した/Jade Gao/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）中国の習近平（シーチンピン）国家主席と北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）総書記が４日、北京で公式会談を行った。前日にはロシアのプーチン大統領と大規模な軍事パレードに出席し、西側諸国に対する前例のない結束を示していた。

中国国営メディアによると、習氏と金氏は北京の人民大会堂で会談を開始した。両首脳の公式会談は６年ぶり。２０１９年に習氏が初めて北朝鮮を公式訪問した平壌での開催時以来となる。

習氏、プーチン氏、金氏の３人は、３日に行われた第２次世界大戦終結８０年を記念する中国の軍事パレードで、中心的な役割を果たした。

北朝鮮国営メディアによると、パレード後、金氏とプーチン氏は式典の傍らで２時間半にわたり会談し、「長期的な」協力計画について協議した。プーチン氏は、ウクライナでロシア軍と共に戦っている北朝鮮軍を称賛する一方、金氏にロシア訪問を呼び掛けた。別れ際には金氏と抱擁も交わした。

金氏は声明で式典を称賛し、「あらゆるレベルで中国との交流を強化する用意がある」と述べた。

「この記念式典は、中国共産党の歴史的な貢献と、世界平和と安定のための中国人民の勇敢な闘争を強調しただけでなく、中国の国際的地位と影響力の向上を力強く示した」（金氏）

アナリストらは、プーチン氏と金氏が新たな同盟関係を結ぼうとしていることを、習氏は警戒感を抱きつつ見守っていた公算が大きいと指摘する。この同盟関係は、東アジアの脆弱（ぜいじゃく）な安全保障バランスを複雑化し、米国の同地域への関心を高め、朝鮮半島の安定を維持しようとする中国の努力を損なう可能性がある。

中国は、ロシアが武器と兵力との交換条件で北朝鮮を支援することに神経をとがらせている。とりわけ軍事技術の提供を通じ、不安定な金正恩体制を一段と勢いづかせることに懸念を示す。同体制はここまで、核兵器とミサイル開発計画を劇的に加速させている。

オックスフォード大学の政治学講師、エドワード・ハウエル氏は、中国は北朝鮮とロシアの接近に「怒り」ではなく、「吐き気を催し、不安を感じている」と述べた。

ハウエル氏は、中国が本当に北朝鮮とロシアの協力の深化に怒っているのであれば、それに対して終止符を打つこともできると指摘。具体的には北朝鮮の制裁逃れをこれ以上支援せず、ロシアについては軍民両用製品の貿易を通じて同国の戦争に協力するのをやめることだという。