¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Û¸ÅÀî¶×²»¤¬»²Àï¡¡¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡ÖÅÐÈþ»Ò¡×¤ÎàÂ¹Äï»Òá¤Ë
¡¡£µÆü¤Î£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×Âè£±£±£µ²ó¸å¤Î¼¡½µÍ½¹ð¤Ë¡¢£³Æü¤ËÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¸ÅÀî¶×²»¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢½ñÌÌ¤é¤·¤¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¾Ð´é¤Î¸ÅÀî¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡££Î£È£Ë¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÎÃãÆ»¤ÎÄï»Ò¤ÎÃæÈøÀ±»Ò¤ò±é¤¸¤ë¡£¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÏÌ¡²è²È¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤ÎºÊ¾®¾¾Äª¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¡Ö¤Î¤Ö¡×¤ÎÊª¸ì¡£¼¡½µ¤Ï¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬¡¢ÂåÉ½ºî¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤ë¡£Í½¹ðÊÔ¤ÎÀ±»Ò¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ½ªÈ×¤Ë½ÅÍ×¤ÊÂçÌò¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÇÊüÁ÷¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À±»Ò¤Ï¡¢¤Î¤Ö¤¬¼«Âð¤Ç³«¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¾®¤µ¤Ê¤ªÃã¶µ¼¼¤ÎÀ¸ÅÌ¡£¤Î¤Ö¤ÈÉ×¡¦¿ó¤Î°Õ»Ö¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Î¤Ö¤Ï¿ó¤Î¼ÂÊì¤Ç¤¢¤ëÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë¤«¤éÃãÆ»¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÄï»Ò¤È¤Ê¤ëÀ±»Ò¤Ï¤¤¤ï¤ÐÅÐÈþ»Ò¤ÎÂ¹Äï»Ò¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¡¡£±£±£µÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¿ó¤ÈÌ¡²è²ÈÃç´Ö¤Î¼êÖº¼£Ãî¡ÊâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡Ë¤Î²ñÏÃ¤ËÅÐÈþ»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¿ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼êÖº¤¬¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¯¤Æ¶¯¾ð¤½¤¦¤Ê½÷À¤Î³¨¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢¿ó¤Ï¡Ö¤¿¤Ö¤óËÍ¤ÎÊì¤Ç¤¹¡£º¤¤Ã¤¿¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤³¤Ü¤¹¡£¼êÖº¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡×¤È¤Û¤á¤¿¡£
¡¡¼«Í³ËÛÊü¤«¤Ä¿È¾¡¼ê¤ÊÅÐÈþ»Ò¤Ï¡¢¿ó¤òÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤éº¤¤é¤»¤¿¡£à²Çá¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ö¤ÎÁ°¤Ç¤â¥¥Ä¥¤¸ÀÍÕ¤òÅÇ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Î¤Ö¤Ï¤Ê¤¼¤«ÅÐÈþ»Ò¤Ë¤Ò¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤ªÃã¤Î¼ê¤Û¤É¤¤ò¼õ¤±¤¿¡£À±»Ò¤Ï¤Î¤Ö¤È¿ó¤Î°Õ»Ö¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÊë¤é¤¹ÅÐÈþ»Ò¤ÎÃãÆ»¤ò¼õ¤±·Ñ¤°Â¸ºß¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£