149.17　エンベロープ1%上限（10日間）
148.84　200日移動平均
148.62　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
148.57　一目均衡表・基準線
148.17　現値
147.90　一目均衡表・転換線
147.69　10日移動平均
147.67　21日移動平均
147.60　一目均衡表・雲（上限）
146.73　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
146.52　一目均衡表・雲（下限）
146.21　エンベロープ1%下限（10日間）
145.82　100日移動平均

今日の高値は148.54。その上148.62のボリンジャーバンド２シグマ上限、148.84の200日線がポイント。