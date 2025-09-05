テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限意識
149.17 エンベロープ1%上限（10日間）
148.84 200日移動平均
148.62 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
148.57 一目均衡表・基準線
148.17 現値
147.90 一目均衡表・転換線
147.69 10日移動平均
147.67 21日移動平均
147.60 一目均衡表・雲（上限）
146.73 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
146.52 一目均衡表・雲（下限）
146.21 エンベロープ1%下限（10日間）
145.82 100日移動平均
今日の高値は148.54。その上148.62のボリンジャーバンド２シグマ上限、148.84の200日線がポイント。
148.84 200日移動平均
148.62 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
148.57 一目均衡表・基準線
148.17 現値
147.90 一目均衡表・転換線
147.69 10日移動平均
147.67 21日移動平均
147.60 一目均衡表・雲（上限）
146.73 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
146.52 一目均衡表・雲（下限）
146.21 エンベロープ1%下限（10日間）
145.82 100日移動平均
今日の高値は148.54。その上148.62のボリンジャーバンド２シグマ上限、148.84の200日線がポイント。