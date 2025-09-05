お笑いコンビ・アインシュタインの稲田直樹さん（40）が5日、公式Xを更新。自身のSNSアカウントに不正にアクセスし、乗っ取ったとして男が逮捕されたことを受け、コメントを発表しました。

稲田さんは、Xで「ご心配をおかけしていた件についてご報告です」とつづり、容疑者が逮捕されたことを報告。

「今回の件はセキュリティ管理を十分にできていなかったことも原因のひとつだと感じています。その為、色んな方に被害が及んでご迷惑をお掛けしてしまいました。そして沢山の方に不安な思いをさせてしまった事を本当に申し訳ないと思っております」と、反省をつづりました。

その上で「それでも温かく見守り支えてくださった皆様に心から感謝しています」と感謝を伝え、「これからは同じことを繰り返さないよう、よりしっかりと対策して活動してまいります」と決意をつづっています。

稲田さんをめぐっては、稲田さんのSNSアカウントに不正にアクセスし乗っ取ったとして、男（32）が逮捕されました。男は乗っ取ったアカウントでフォロワーの女性に性的な画像を送るよう要求したとみられています。