¡ÖÌî¸¶¤Ò¤í¤· Ãë¥á¥·¤ÎÎ®µ·¡×Âè126ÏÃ¡Ö°¾¤Î±ö¾Æ¤¤ÎÎ®µ·¡×¤ò¸ø³«¡ÚÌµÎÁ¡Û
²èÁü¤Ïweb¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖÌî¸¶¤Ò¤í¤· Ãë¥á¥·¤ÎÎ®µ·¡×¤Î¥Úー¥¸¡Êhttps://comic-action.com/episode/13933686331606211422¡Ë¤è¤ê¡ÚÂè126ÏÃ¡Û 9·î5Æü ÌµÎÁ¸ø³«
¡¡ÁÐÍÕ¼Ò¤Ï9·î5Æü¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶ºî¡¦±±°æµ·¿Í»á¡¢Ì¡²è¡¦ÄÍ¸¶ÍÎ°ì»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡ÖÌî¸¶¤Ò¤í¤· Ãë¥á¥·¤ÎÎ®µ·¡×Âè126ÏÃ¡Ö°¾¤Î±ö¾Æ¤¤ÎÎ®µ·¡×¤òweb¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Âè126ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢°¾Äà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤«¤é¡¢°¾¤Î±ö¾Æ¤¤ò¤´¤Á¤½¤¦¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤Ê¤ª9·î5Æü¸½ºß¡¢web¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏºÇ¿·ÏÃ¤È¤Ê¤ëÂè127ÏÃ¡Ö¿Æ»ÒÐ§¤ÎÎ®µ·¡×¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï100¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¢¢Âè126ÏÃ¡Ö°¾¤Î±ö¾Æ¤¤ÎÎ®µ·¡×¤Î¥Úー¥¸¡ÚÌî¸¶¤Ò¤í¤· Ãë¥á¥·¤ÎÎ®µ·¡Û
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡ÖÉã¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¤¢¤ê¡Ö¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¡×¤ÎÌî¸¶¤Ò¤í¤·¤Ï¡¢¸á¸å¤Î»Å»ö¤â¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢Ãë¥á¥·¤Ë¥È¥³¥È¥ó¤³¤À¤ï¤ë!! ²¿¤«¤ÈÏÃÂê¤Î¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¸ø¼°¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥°¥ë¥áÌ¡²è!!