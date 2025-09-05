¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿ÈC¤¬W¥êー¥°»²Àï¡ÄWNBA¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿24ºÐ¤¬ENEOS¥µ¥ó¥Õ¥é¥ïー¥º¤Ø
¡¡ENEOS¥µ¥ó¥Õ¥é¥ïー¥º¤Ï9·î5Æü¡¢¥¢¥·¥å¥Æ¥ó ¥ì¥¤¥ó ¥×¥ì¥Ã¥Á¥§¥ë¤¬¿·²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤Ç¸½ºß24ºÐ¤Î¥¢¥·¥å¥Æ¥ó¤Ï¡¢196¥»¥ó¥Á¤Î¥»¥ó¥¿ー¡£¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥ÉÂç³Ø¤Ç4¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥×¥ìー¤·¡¢2021Ç¯¤ËNCAAÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÄÌ»»129»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç1»î¹çÊ¿¶Ñ4.5ÆÀÅÀ3.4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¡ÖWNBA¥É¥é¥Õ¥È2023¡×¤Ç¥³¥Í¥Æ¥£¥«¥Ã¥È¡¦¥µ¥ó¤«¤é3½äÌÜ34°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Æ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢²ò¸Û¤µ¤ì¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Ï¥ó¥¬¥êー¤Î¥Áー¥à¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¤Ï¥¥ã¥ó¥×·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿WNBA¤Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Áª¼ê¤Ï¥Áー¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¥¢¥·¥å¥Æ¥ó¤Ç¤¹¡ª½Ð¿È¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Ç¡¢Ä¾¶á3Ç¯´Ö¤Ï³¤³°¥êー¥°¤Ç¥×¥ìー¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤«¤é½é¤á¤ÆÆüËÜ¤Ç¥×¥ìー¤·¤Þ¤¹¡£ENEOS ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ïー¥º¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤È°ì½ï¤Ë¥³ー¥È¤ËÎ©¤ÄÆü¤òËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²«¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿²ñ¾ì¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£