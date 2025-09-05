台風15号 近畿地方に再上陸し、東海・関東へ

気象庁によりますと、台風第１５号は、きょう（５日）正午には

豊橋市の西南西にあって、

１時間におよそ５５キロの速さで東北東へ進んでいます。

中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートルで

中心の南東側３９０キロ以内と北西側１６５キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

今後の予想進路は【画像①】の通りです。

今後の進路はどうなる？

台風の中心は、



きょう（５日）午後１時には浜松市付近

あす（６日）午前０時には関東の東

中心の気圧は９９６ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートル



台風はこの後、温帯低気圧に変わり、



あす（６日）正午には日本の東、

中心の気圧は９９２ヘクトパスカル、

最大風速は２３メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



が予想されます。

東北～九州南部にかけて「線状降水帯」発生のおそれ

［気象概況］

台風第１５号は、５日１０時には奈良県五條市付近にあって、１時間におよそ４５キロの速さで東北東へ進んでいます。中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルとなっています。



台風は５日夜にかけて東日本の太平洋側を東に進み、６日朝には関東の東で温帯低気圧に変わる見込みです。台風周辺の暖かく湿った空気に加え、北陸地方から東北地方にのびる前線の影響で、東日本から北日本の所々で非常に激しい雨や猛烈な雨が降っています。



［雨の予想］

東日本から北日本では、５日は台風周辺の暖かく湿った空気と前線の影響で、大気の状態が非常に不安定となり、台風から離れた地域でも雷を伴った非常に激しい雨や猛烈な雨が降り、大雨となるおそれがあります。



５日１２時から６日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北地方 ８０ミリ

関東甲信地方 ２００ミリ

東海地方 １５０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。



線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、以下のとおりです。



関東甲信地方（５日夜のはじめ頃にかけて）

茨城県、埼玉県、千葉県、東京地方、伊豆諸島、神奈川県、山梨県、長野県



東海地方（５日夕方にかけて）

岐阜県、静岡県、愛知県、三重県



［波の予想］

西日本から東日本の太平洋側ではうねりを伴いしける所があるでしょう。

５日から６日にかけて予想される波の高さ

関東地方 ４メートル うねりを伴う

伊豆諸島 ５メートル うねりを伴う

東海地方 ５メートル うねりを伴う

近畿地方 ５メートル うねりを伴う

四国地方 ４メートル うねりを伴う



［防災事項］

東日本から北日本では、５日は土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、西日本では注意してください。

西日本から東日本では６日にかけて高波に注意・警戒してください。また、西日本から北日本では５日は、強風、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

全国各地の天気への影響は

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像②～⑨】は全国各地の今後24時間の天気・降水量・気温の予想です。