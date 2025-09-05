「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」５日午後１時現在で日本ヒューム<5262.T>が「売り予想数上昇」３位となっている。



日ヒュムは前日まで連日の急騰劇で４８９０円の上場来高値に買われていたが、きょうは朝方取引開始直後に前日比４９０円高の５３８０円に買われ最高値を大幅更新した後、利食い急ぎの動きが一気に強まり、足もとでは７００円安はストップ安の４１９０円ウリ気配と様相が一変している。下水道インフラ関連のシンボルストックとして大相場を形成していたが、ファンダメンタルズから離れた需給相場の様相で、急反落懸念も常に意識されていた。きょうはストップ安に売り込まれたが、ＰＥＲ面ではまだ割高感が強く、下値メドは容易に推測しにくい状況にある。株式需給面では、信用取組が直近データで１倍台と拮抗しているほか、日証金では逆日歩がついている状態にあり、空売り筋の買い戻しがどこで反映されるかがカギを握ることになる。



出所：MINKABU PRESS