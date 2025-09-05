SixTONESのジェシーが9月4日放送の『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）に出演。

【画像】犬とたわむれるジェシー（SixTONES）／たくましい腕をのぞかせてデニムベストを着こなす姿／おいしそうにビールを飲む姿

ドライブをしながらカーナビの音声を担当する有名人が誰なのかを当てる 「カーナビの声 誰か当てたらゴチになります」に挑戦し、声の主にゆかりのある場所を訪れながら推理した。

ジェシーは松村沙友理らとともに様々な背景で撮影できるワンちゃん好きに人気のスポットへ。番組公式Xでは、パッチワーク風チェック柄ジャケットを着たジェシーがトイ・プードルを抱き、口を大きく開けたおどけ顔で自撮りする姿やビション・フリーゼに目線を合わせ、見つめ合う姿が公開された。

ファンからは「かわいすぎる」「推し×わんこ…破壊力やばい」「画面上いっぱいかわいいしか存在してなくてしんどい」「どっちも飼いたい保護」「イケメンとわんちゃんは目が潤う」「どっちが犬？って感じ」「あまりにもかわいくて頭抱える」など、多くの反響が寄せられている。

■たくましい腕をのぞかせデニムベストを着こなすジェシー

また笑顔でドライブを楽しむ様子やNON STYLEの井上裕介とともにおいそうにビールを飲む姿も。車内ではジャケットを脱ぎ、デニムベストからたくましい腕をのぞかせた。

