清塚信也が自身のInstagramを更新し、鈴木愛理、松山ケンイチとの3ショットを披露した。

【写真】『クラシックTV』MCの清塚信也と鈴木愛理が公開したゲスト松山ケンイチとの3ショット

■清塚「ホントにユニークな考えを持ってるケンイチ」とコメント

清塚と鈴木がMCを務める音楽教養エンターテインメント番組『クラシックTV』（Eテレ）。9月4日は、ゲストとして松山が出演し、ベートーベン特集『ベートーベン ザ・デスティニー』が放送された。これまでにも松山とベートーベン特集を2回放送されて

おり、今回はそれに続く第3弾となった。『運命』『田園』といった交響曲が生み出された“傑作の森”と呼ばれる時代にフォーカスを当ててトークを展開し、徹底的に考察を行う3人。

清塚は「ケンイチと語るベートーヴェンシリーズ ホントにユニークな考えを持ってるケンイチ 20歳の頃からそこは変わってないなぁ～」と綴り、松山を清塚と鈴木が挟む形でのスタジオで撮った3ショットを公開。続けて、「そういえば、ケンイチのTikTok用にじゃんけんゲームやったから、よかったら観ておいてね」とファンに呼びかけている。

■写真：『クラシックTV』MCの清塚信也と鈴木愛理と、ゲスト・松山ケンイチの3ショット

■松山ケンイチのTikTokに清塚信也と鈴木愛理が登場

松山のTikTokには、清塚と鈴木が登場。松山と清塚が“ガチンコいのち対決”を繰り広げている動画を公開した。

また、松山は自身のXで「クラシックTVベートーベンザディスティニー編放送記念ガチンコいのち対決投稿しました。今日はおしゃべりピアノで明日は鈴木愛理さんです。見てくれよな！」と引用RPして投稿。TikTokには清塚、鈴木との“ガチンコいのち対決”の動画が連続投稿されている。

鈴木は自身のXで「！！！！！まさかの松山ケンイチさんのTikTokにでます」と告知し、松山のTikTok投稿のコメント欄に「また戦わせてください、絶対に。笑」とコメントして再戦を希望している。

■動画・松山ケンイチが鈴木愛理と“ガチンコいのち対決”