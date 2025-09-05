TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後1時33分に、洪水警報を藤沢市に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】神奈川県・藤沢市に発表 5日13:33時点

神奈川県では、5日夜遅くまで土砂災害に、5日夕方まで低い土地の浸水に、5日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■横浜市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　5日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒

■川崎市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　5日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒

■相模原市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　5日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

■横須賀市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　5日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■平塚市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　5日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒

■鎌倉市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　5日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒

■藤沢市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　5日夕方にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm

□洪水警報【発表】
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒

■小田原市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　5日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒

■茅ヶ崎市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　5日夕方にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm

■逗子市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　5日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒

■三浦市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　5日昼過ぎ

■秦野市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　5日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒

■厚木市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　5日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒

■大和市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　5日昼過ぎ

■伊勢原市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　5日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒

■海老名市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　5日昼過ぎ

■座間市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　5日昼過ぎ

■南足柄市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　5日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

■綾瀬市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　5日昼過ぎ

■葉山町
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　5日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■大磯町
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　5日昼過ぎ

□洪水警報
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒

■二宮町
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　5日昼過ぎ

□洪水警報
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒

■中井町
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　5日昼過ぎ

□洪水警報
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒

■大井町
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　5日昼過ぎ

■松田町
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　5日昼過ぎ

■山北町
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　5日昼過ぎ

■箱根町
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　5日昼過ぎ

■真鶴町
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　5日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

■湯河原町
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　5日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

■愛川町
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　5日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

■清川村
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　5日昼過ぎ