【洪水警報】神奈川県・藤沢市に発表 5日13:33時点
気象台は、午後1時33分に、洪水警報を藤沢市に発表しました。
神奈川県では、5日夜遅くまで土砂災害に、5日夕方まで低い土地の浸水に、5日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■横浜市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
5日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
■川崎市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
5日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
■相模原市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
5日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■横須賀市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
5日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■平塚市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
5日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
■鎌倉市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
5日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
■藤沢市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
5日夕方にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
□洪水警報【発表】
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
■小田原市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
5日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
■茅ヶ崎市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
5日夕方にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
■逗子市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
5日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
■三浦市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 5日昼過ぎ
■秦野市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
5日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
■厚木市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
5日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
■大和市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 5日昼過ぎ
■伊勢原市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
5日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
■海老名市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 5日昼過ぎ
■座間市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 70mm
ピーク時間 5日昼過ぎ
■南足柄市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
5日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■綾瀬市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 5日昼過ぎ
■葉山町
□大雨警報
・土砂災害
5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
5日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■大磯町
□大雨警報
・土砂災害
5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 5日昼過ぎ
□洪水警報
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
■二宮町
□大雨警報
・土砂災害
5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 5日昼過ぎ
□洪水警報
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
■中井町
□大雨警報
・土砂災害
5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 5日昼過ぎ
□洪水警報
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
■大井町
□大雨警報
・土砂災害
5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 5日昼過ぎ
■松田町
□大雨警報
・土砂災害
5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 5日昼過ぎ
■山北町
□大雨警報
・土砂災害
5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 5日昼過ぎ
■箱根町
□大雨警報
・土砂災害
5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 5日昼過ぎ
■真鶴町
□大雨警報
・土砂災害
5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
5日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■湯河原町
□大雨警報
・土砂災害
5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
5日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■愛川町
□大雨警報
・土砂災害
5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
5日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■清川村
□大雨警報
・土砂災害
5日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 5日昼過ぎ