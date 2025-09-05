「腕を出したくない」人に！【ハニーズ】でオシャレにカバー♡「きれい見えブラウス」

おしゃれは楽しみたいけれど、二の腕はあまり出したくない……そんな時は6分袖や7分袖のトップスを味方につけるのがおすすめ。半端丈の袖なら1枚でも腕をカバーできるから、ジャケットを着るのにはまだ暑いという今の時期にも安心です。中でも【ハニーズ】のブラウスは、さりげない華やぎデザインで、オシャレに体型カバーできそうなものばかり。秋へのスイッチコーデにも頼れる、今こそゲットしたいアイテムです。

ふわりと広がるエレガントなフリル袖

【ハニーズ】「6分ハートネックブラウス」\2,980（税込）

「着映えも腕の細見えも叶える」と公式サイトで紹介される、フリル袖が印象的な6分袖ブラウス。ジョーゼット素材を重ねた袖が動くたびにふんわり揺れて、腕を上品にカバーしながらコーデ全体を華やかな印象へ導いてくれます。さらに首まわりはハートカット仕様になっていて、ほんのり甘さを感じられるのも◎ フェミニンなスタイルを楽しみたいときにぴったりの1枚です。

ゆったりフォルムでこなれ感たっぷり

【ハニーズ】「7分レイヤード風ブラウス」\2,980（税込）

レイヤード風のデザインが印象的なブラウスは、異素材切り替えでさりげなくおしゃれを引き立ててくれる1枚。ベースが無地だから着回しやすく、ジーンズでカジュアルに、スラックスで上品にと幅広く活躍しそうです。さらに「ふんわりシルエットと長めのフレアスリーブで気になる体型も二の腕もしっかりカバー」と公式サイトで紹介されているように、カバー力の面でも頼れそうなのが◎ オンオフ兼用で、ワードローブに加えておきたいアイテムです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M