気象台は、午後1時33分に、大雨警報（土砂災害）を銚子市、旭市、鋸南町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を八千代市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】千葉県・銚子市、旭市、鋸南町に発表 5日13:33時点

北東部、南部では、土砂災害に警戒してください。北西部、南部では、低い土地の浸水に警戒してください。北西部では、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■千葉市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■銚子市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　5日昼過ぎ

■市川市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm

■船橋市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒

■館山市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm

■木更津市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　5日夕方

■松戸市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm

■旭市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒

■習志野市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■勝浦市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　5日夕方

■八千代市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm

■鴨川市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　5日夕方

■鎌ケ谷市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm

□洪水警報
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒

■君津市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　5日夕方

■富津市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　5日夕方

■浦安市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■南房総市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　5日夕方

■鋸南町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　5日夕方