【大雨警報】千葉県・銚子市、旭市、鋸南町に発表 5日13:33時点
気象台は、午後1時33分に、大雨警報（土砂災害）を銚子市、旭市、鋸南町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を八千代市に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】千葉県・銚子市、旭市、鋸南町に発表 5日13:33時点
北東部、南部では、土砂災害に警戒してください。北西部、南部では、低い土地の浸水に警戒してください。北西部では、河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■千葉市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 5日昼過ぎ
■市川市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
■船橋市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
■館山市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
■木更津市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 5日夕方
■松戸市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
■旭市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
■習志野市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■勝浦市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 5日夕方
■八千代市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
■鴨川市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 5日夕方
■鎌ケ谷市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
□洪水警報
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
■君津市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 5日夕方
■富津市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 5日夕方
■浦安市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■南房総市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 5日夕方
■鋸南町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 5日夕方