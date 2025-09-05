気象台は、午後1時33分に、大雨警報（土砂災害）を銚子市、旭市、鋸南町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を八千代市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】千葉県・銚子市、旭市、鋸南町に発表 5日13:33時点

北東部、南部では、土砂災害に警戒してください。北西部、南部では、低い土地の浸水に警戒してください。北西部では、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■千葉市

□大雨警報

・土砂災害

5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

5日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm





■銚子市□大雨警報【発表】・土砂災害5日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 5日昼過ぎ■市川市□大雨警報・土砂災害5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水5日夜のはじめ頃にかけて警戒3時間最大雨量 70mm■船橋市□大雨警報・土砂災害5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水5日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報5日夜のはじめ頃にかけて警戒■館山市□大雨警報・土砂災害5日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mm■木更津市□大雨警報・土砂災害5日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水5日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量 60mmピーク時間 5日夕方■松戸市□大雨警報・土砂災害5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水5日夜のはじめ頃にかけて警戒3時間最大雨量 70mm■旭市□大雨警報【発表】・土砂災害5日夜のはじめ頃にかけて警戒■習志野市□大雨警報・土砂災害5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水5日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量 50mm■勝浦市□大雨警報・土砂災害5日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 5日夕方■八千代市□大雨警報【発表】・土砂災害5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水5日夜のはじめ頃にかけて警戒3時間最大雨量 70mm■鴨川市□大雨警報・土砂災害5日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 5日夕方■鎌ケ谷市□大雨警報・土砂災害5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水5日夜のはじめ頃にかけて警戒3時間最大雨量 70mm□洪水警報5日夜のはじめ頃にかけて警戒■君津市□大雨警報・土砂災害5日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水5日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量 60mmピーク時間 5日夕方■富津市□大雨警報・土砂災害5日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 5日夕方■浦安市□大雨警報・土砂災害・浸水5日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量 50mm■南房総市□大雨警報・土砂災害5日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 5日夕方■鋸南町□大雨警報【発表】・土砂災害5日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 5日夕方