【洪水警報】静岡県・御前崎市に発表 5日13:28時点
気象台は、午後1時28分に、洪水警報を御前崎市に発表しました。
静岡県では、土砂災害や河川の増水に警戒してください。中部、伊豆、西部では、低い土地の浸水に警戒してください。中部、西部では、暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■静岡市南部
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
□暴風警報
5日夕方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
■浜松市南部
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
□暴風警報
5日夕方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
■浜松市北部
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
■沼津市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
■熱海市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■富士宮市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
■伊東市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 40mm
■島田市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
□暴風警報
5日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 20m/s
■富士市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
■磐田市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
□暴風警報
5日夕方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
■焼津市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 35mm
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
□暴風警報
5日夕方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
■掛川市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
□暴風警報
5日夕方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
■藤枝市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
□暴風警報
5日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 20m/s
■袋井市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
□暴風警報
5日夕方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
■下田市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
■湖西市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 20mm
□暴風警報
5日夕方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
■伊豆市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 45mm
■御前崎市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報【発表】
5日昼過ぎに警戒
□暴風警報
5日夕方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
■菊川市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
□暴風警報
5日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 20m/s
■牧之原市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 35mm
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
□暴風警報
5日夕方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
■東伊豆町
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
■河津町
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 120mm
■南伊豆町
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
■松崎町
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
■西伊豆町
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
■函南町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 60mm
■吉田町
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
□暴風警報
5日夕方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
■森町
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
□暴風警報
5日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 20m/s