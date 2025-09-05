TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後1時25分に、暴風警報を静岡市南部、浜松市南部、島田市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、牧之原市、吉田町、森町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】静岡県・静岡市南部、浜松市南部、島田市、磐田市、焼津市、掛川市などに発表 5日13:25時点

静岡県では、土砂災害や河川の増水に警戒してください。中部、伊豆、西部では、低い土地の浸水に警戒してください。中部、西部では、暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■静岡市南部
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

□暴風警報【発表】
　5日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

■静岡市北部
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒

■浜松市南部
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

□暴風警報【発表】
　5日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

■浜松市北部
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

■沼津市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm

■熱海市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

■富士宮市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

■伊東市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　40mm

■島田市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

□暴風警報【発表】
　5日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　20m/s

■富士市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

■磐田市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

□暴風警報【発表】
　5日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

■焼津市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　35mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

□暴風警報【発表】
　5日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

■掛川市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

□暴風警報【発表】
　5日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

■藤枝市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

□暴風警報【発表】
　5日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　20m/s

■袋井市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

□暴風警報【発表】
　5日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

■下田市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

■湖西市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　20mm

□暴風警報【発表】
　5日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

■伊豆市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　45mm

■御前崎市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　60mm

□暴風警報【発表】
　5日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

■菊川市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

□暴風警報【発表】
　5日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　20m/s

■牧之原市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　35mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

□暴風警報【発表】
　5日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

■東伊豆町
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒

■河津町
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　120mm

■南伊豆町
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

■松崎町
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm

■西伊豆町
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm

■函南町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　60mm

■吉田町
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

□暴風警報【発表】
　5日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

■森町
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

□暴風警報【発表】
　5日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　20m/s