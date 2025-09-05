【洪水警報】埼玉県・志木市に発表 5日13:24時点
気象台は、午後1時24分に、洪水警報を志木市に発表しました。
南部では、5日夜のはじめ頃まで土砂災害に、5日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■さいたま市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日夕方にかけて警戒
3時間最大雨量 60mm
□洪水警報
5日夕方にかけて警戒
■川口市
□洪水警報
5日夕方にかけて警戒
■所沢市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
5日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
5日夕方にかけて警戒
■戸田市
□洪水警報
5日夕方にかけて警戒
■朝霞市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 60mm
■志木市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
5日夕方にかけて警戒
■和光市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 45mm
ピーク時間 5日夕方
■新座市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■富士見市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■三芳町
□大雨警報
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm