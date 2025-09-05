TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後1時23分に、大雨警報（土砂災害）を常陸大宮市に発表しました。また洪水警報を那珂市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】茨城県・常陸大宮市に発表 5日13:23時点

北部では、5日夜のはじめ頃まで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。茨城県では、5日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■水戸市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　5日昼過ぎ

■笠間市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒

■常陸大宮市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　5日昼過ぎ

■那珂市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　5日昼過ぎ

□洪水警報【発表】
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒

■桜川市
□洪水警報
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒

■城里町
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm