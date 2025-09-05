気象台は、午後1時20分に、洪水警報を川崎市、平塚市、鎌倉市、小田原市、逗子市、秦野市、厚木市、伊勢原市、大磯町、中井町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】神奈川県・川崎市、平塚市、鎌倉市、小田原市、逗子市、秦野市などに発表 5日13:20時点

神奈川県では、5日夜遅くまで土砂災害に、5日夕方まで低い土地の浸水に、5日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■横浜市

□大雨警報

・土砂災害

5日夜遅くにかけて警戒

・浸水

5日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm





□洪水警報5日夜のはじめ頃にかけて警戒■川崎市□大雨警報・土砂災害5日夜遅くにかけて警戒・浸水5日夕方にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】5日夜のはじめ頃にかけて警戒■相模原市□大雨警報・土砂災害5日夜遅くにかけて警戒・浸水5日夕方にかけて警戒1時間最大雨量 80mm■横須賀市□大雨警報・土砂災害5日夜遅くにかけて警戒・浸水5日夕方にかけて警戒1時間最大雨量 50mm■平塚市□大雨警報・土砂災害5日夜遅くにかけて警戒・浸水5日夕方にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】5日夜のはじめ頃にかけて警戒■鎌倉市□大雨警報・土砂災害5日夜遅くにかけて警戒・浸水5日夕方にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】5日夜のはじめ頃にかけて警戒■藤沢市□大雨警報・土砂災害5日夜遅くにかけて警戒・浸水5日夕方にかけて警戒3時間最大雨量 70mm■小田原市□大雨警報・土砂災害5日夜遅くにかけて警戒・浸水5日夕方にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報【発表】5日夜のはじめ頃にかけて警戒■茅ヶ崎市□大雨警報・土砂災害5日夜遅くにかけて警戒・浸水5日夕方にかけて警戒3時間最大雨量 70mm■逗子市□大雨警報・土砂災害5日夜遅くにかけて警戒・浸水5日夕方にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】5日夜のはじめ頃にかけて警戒■三浦市□大雨警報・土砂災害5日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 5日昼過ぎ■秦野市□大雨警報・土砂災害5日夜遅くにかけて警戒・浸水5日夕方にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報【発表】5日夜のはじめ頃にかけて警戒■厚木市□大雨警報・土砂災害5日夜遅くにかけて警戒・浸水5日夕方にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報【発表】5日夜のはじめ頃にかけて警戒■大和市□大雨警報・土砂災害5日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 5日昼過ぎ■伊勢原市□大雨警報・土砂災害5日夜遅くにかけて警戒・浸水5日夕方にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報【発表】5日夜のはじめ頃にかけて警戒■海老名市□大雨警報・土砂災害5日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 5日昼過ぎ■座間市□大雨警報・土砂災害5日夜遅くにかけて警戒・浸水3時間最大雨量 70mmピーク時間 5日昼過ぎ■南足柄市□大雨警報・土砂災害5日夜遅くにかけて警戒・浸水5日夕方にかけて警戒1時間最大雨量 80mm■綾瀬市□大雨警報・土砂災害5日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 5日昼過ぎ■葉山町□大雨警報・土砂災害5日夜遅くにかけて警戒・浸水5日夕方にかけて警戒1時間最大雨量 50mm■大磯町□大雨警報・土砂災害5日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 5日昼過ぎ□洪水警報【発表】5日夜のはじめ頃にかけて警戒■二宮町□大雨警報・土砂災害5日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 5日昼過ぎ□洪水警報5日夜のはじめ頃にかけて警戒■中井町□大雨警報・土砂災害5日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 80mmピーク時間 5日昼過ぎ□洪水警報【発表】5日夜のはじめ頃にかけて警戒■大井町□大雨警報・土砂災害5日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 80mmピーク時間 5日昼過ぎ■松田町□大雨警報・土砂災害5日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 80mmピーク時間 5日昼過ぎ■山北町□大雨警報・土砂災害5日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 80mmピーク時間 5日昼過ぎ■箱根町□大雨警報・土砂災害5日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 80mmピーク時間 5日昼過ぎ■真鶴町□大雨警報・土砂災害5日夜遅くにかけて警戒・浸水5日夕方にかけて警戒1時間最大雨量 80mm■湯河原町□大雨警報・土砂災害5日夜遅くにかけて警戒・浸水5日夕方にかけて警戒1時間最大雨量 80mm■愛川町□大雨警報・土砂災害5日夜遅くにかけて警戒・浸水5日夕方にかけて警戒1時間最大雨量 80mm■清川村□大雨警報・土砂災害5日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 80mmピーク時間 5日昼過ぎ