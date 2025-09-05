グラビアアイドルの奥村梨穂（22）が3日、Instagramを更新。プライベートで訪れたプールでの黒のビキニ姿を公開し、「久しぶりの水着ショット 最高」「かわいくてダイナマイトボディー」など、反響が寄せられている。

【映像】“大迫力神ボディー”奥村梨穂の水着姿（複数カット）

アイドルグループ「IIIIIIIDIOM」としてデビューした奥村。2023年8月、グループ卒業後は、バスト95、ウエスト58、ヒップ88の大迫力神ボディーを活かし、グラビアに挑戦していた。

Instagramでは、テーブルに座った水色のビキニショットや、両手にりんごを持つビキニ姿など、撮影中のオフショットを公開。

2025年9月4日の投稿では、黒の水着でプライベートで訪れたプールを満喫する様子を披露している。

「念願のプールに行けました〜お姉ちゃん達にたくさん写真撮ってもらった〜今年の夏は本当過去一楽しい!!来年も更新できるって思っとるけん楽しみだ」

この投稿にファンからは、「最高だなほんとに」「グラビアでもさすがトップクラスのスタイル」「スタイル抜群でめっちゃ可愛い」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）